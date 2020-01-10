Сухум, , 17:07 — REGNUM Секретарь Совета безопасности республики Мухамед Килба предположил, что прошедшие накануне в Сухуме беспорядки могут быть попыткой оказания давления на суд, который рассматривает апелляцию оппозиции на результаты выборов президента. Об этом он заявил в комментарии ТАСС.

По его словам, «это может быть некое, хоть как-то косвенно, но давление на принятие решения или создание определенных условий в стране» в условиях, когда суд рассматривает соответствующую апелляцию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сухуме началось рассмотрение апелляции оппозиционера Алхаса Квицинии на решение Верховного суда Абхазии, который отказался признавать нелегитимными результаты прошедших в стране президентских выборов.