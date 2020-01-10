Сухум, , 17:01 — REGNUM Президент Абхазии Рауль Хаджимба проводит переговоры в Сухуме с представителями оппозиции, которые требуют его отставки. Об этом сегодня, 10 января, сообщил в интервью «Интерфаксу» член Общественной палаты Абазии Руслан Хашиг.

Напомним, что еще накануне Хаджимба заявил, что в отставку по требованию оппозиции он уходить не собирается, но готов вступить в переговоры для нормализации ситуации.

Переговоры проходят при посредничестве Общественной палаты Абхазии.

Стоит отметить, что парламент Абхазии уже проголосовал за отставку Хаджимбы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, оппозиция не признает результатов президентских выборов в Абхазии, требует отставки Хаджимбы и проведения внеочередных выборов.