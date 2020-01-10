Токио, , 16:56 — REGNUM Инициативу Японии выступить посредником в урегулировании конфликта США и Ирана положительно оценил заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

По итогам встречи с японским коллегой Такэо Мори в Токио 10 января российский дипломат отметил: Токио в последние месяцы предпринимал шаги по урегулированию ирано-американского конфликта. По мнению Москвы, эта работа «в данной ситуации весьма полезна».

Напомним, Рябков в Японии принял участие в 11-м раунде стратегического диалога между Токио и Москвой. На встрече с главой МИД Японии он обсудил также актуальные геополитические вопросы, в том числе и ситуацию в Иране.

Читайте ранее в этом сюжете: В МИД РФ призвали не спешить возлагать на Иран вину за гибель Boeing