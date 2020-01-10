Евпатория, Крым, , 16:57 — REGNUM Жители Евпатории подозревают, что памятник Ленину снесли с молчаливого согласия местных властей в угоду застройщиков. Об этом на своей странице в Facebook написала секретарь евпаторийского горкома КПРФ Оксана Таранина.

«Уничтожен и спрятан под обломками памятник В. И. Ленину в парке им. Франко на улице Киевской… Вот так действует евпаторийская власть. Без уведомления, без мнения горожан, пока люди отмечают новогодние праздники, уничтожается историческое наследие… Нет чтобы привести парки в порядок, отреставрировать исторические памятники, евпаторийские чиновники, видимо, решили их по-тихому уничтожить. Это мне напоминает методы правления в соседнем государстве», — написала политик.

Она рассказала, как долгие месяцы добивалась в администрации реставрации памятника ВОВ в посёлке Заозёрное, который местные власти категорически не хотели приводить в порядок.

«Постоянно давали отписки: то на балансе в Заозёрном не состоял, то в городе ещё на баланс не поставили. При этом мы уже жили несколько лет в другом государстве. Если бы мы в 2018 году не приложили максимум усилий, то и его спустя какое-то время снесли бы?» — вопрошает Таранина.

Местные жители уверены, что на месте памятника вскоре вырастет новый торговый центр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители Евпатории с возмущением сообщили в соцсетях, что в парке имени Ивана Франко (бывший парк ВЦСПС) разрушили памятник Владимиру Ильичу Ленину, который в последние годы находился в аварийном состоянии.

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