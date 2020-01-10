Евпатория, Крым, 10 января 2020, 16:57 — REGNUM Жители Евпатории подозревают, что памятник Ленину снесли с молчаливого согласия местных властей в угоду застройщиков. Об этом на своей странице в Facebook написала секретарь евпаторийского горкома КПРФ Оксана Таранина.
Она рассказала, как долгие месяцы добивалась в администрации реставрации памятника ВОВ в посёлке Заозёрное, который местные власти категорически не хотели приводить в порядок.
Местные жители уверены, что на месте памятника вскоре вырастет новый торговый центр.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители Евпатории с возмущением сообщили в соцсетях, что в парке имени Ивана Франко (бывший парк ВЦСПС) разрушили памятник Владимиру Ильичу Ленину, который в последние годы находился в аварийном состоянии.
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