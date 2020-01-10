Москва, , 16:44 — REGNUM Москва вернула Киеву без рассмотрения очередную ноту протеста в связи с поездкой президента России Владимира Путина в Крым. Об этом 10 января сообщает пресс-служба МИД России.

«Эту ноту, как и другие поступающие к нам обращения такого рода, МИД России вернул украинской стороне без рассмотрения ввиду отсутствия оснований для протеста», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что президент и другие российские официальные лица не должны согласовывать свои поездки в субъекты Российской Федерации с иностранными государствами, что в полной мере относится и к Крыму.

«Призываем украинскую сторону наконец принять реальность принадлежности Крыма и Севастополя Российской Федерации», — заключили в МИД.

Напомним, накануне Владимир Путин с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов» наблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Чёрном море. После этого Киев направил Москве ноту протеста в связи с «несогласованным с Украиной визитом» российского лидера на полуостров.

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