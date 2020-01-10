Москва, , 16:41 — REGNUM Возлагать ответственность за крушение под Тегераном украинского авиалайнера Boeing 737−8KV на Иран преждевременно, сообщил 10 января журналистам заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

Напомним, в результате крушения Boeing 737 8 января 2020 г. погибли 177 человек.

Самолёт вылетел из международного аэропорта Тегерана в Борисполь, но уже через несколько минут пропал с радаров. Оказалось, что он разбился в 15 км от аэропорта вылета.

По версии Тегерана, крушение произошло по техническим причинам. Однако в ходе расследования рассматривается также версия, что пассажирский самолёт по ошибке сбили иранские ПВО.

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