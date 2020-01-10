Железногорск-Илимский, , 16:36 — REGNUM В Иркутской области местный наряд реагирования Нижнеилимского отдела филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии спас от пожара 28 человек. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Как отмечается, 10 января около 2:30 наряд, выполняя патрулирование, заметил идущий из окон второго этажа двухэтажного жилого дома дым, а также распространяющийся по зданию огонь. Мгновенно оценив ситуацию, старший наряда Николай Чистов сообщил о происшествии в МЧС и в скорую помощь, а также дежурную часть ОМВД России по Нижнеилимскому району, после чего совместно с напарником Сергеем Дмитриевым приступил к эвакуации и оповещению жителей дома.

Совместно с прибывшими на место происшествия пожарными Чистов и Дмитриев начали эвакуацию 28 человек, в том числе четверых детей. Одному из пострадавших, мужчине 1962 года рождения, была оказана медпомощь, после чего он был госпитализирован.

За умелые и решительные действия руководством предприятия будет рассмотрен вопрос о поощрении работников Николая Чистова и Сергея Дмитриева.