10 января 2020 | Время чтения 2 мин

Вскоре после облетевшего мир сообщения об убийстве американскими военнослужащими по личному приказу президента США Дональда Трампа влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани и угрозы иранского руководства «жестоко отомстить» было объявлено, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ отложил планировавшийся 11 января визит на Ближний Восток, в том числе в Саудовскую Аравию и Объединённые Арабские Эмираты.

Анатолий Кошкин, , 16:27 — REGNUM Вскоре после облетевшего мир сообщения об убийстве американскими военнослужащими по личному приказу президента США Дональда Трампа влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани и угрозы иранского руководства «жестоко отомстить» было объявлено, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ отложил планировавшийся 11 января визит на Ближний Восток, в том числе в Саудовскую Аравию и Объединённые Арабские Эмираты. Однако затем, видимо, посчитав, что противоборствующие стороны не желают доводить дело до крупномасштабной войны, японский премьер все же решил отправиться на Ближний Восток.

Флаг Японии

Сообщается, что, по оценкам японского внешнеполитического ведомства, обстановка в регионе в ближайшее время не ухудшится, и премьер Абэ на переговорах в ходе своего турне поднимет в том числе вопрос резкого ухудшения американо-иранских отношений и даже предложит свое посредничество в урегулировании кризиса дипломатическими средствами. Фигура для такого посредничества подходящая, ибо Япония, с одной стороны, является близким союзником США, а с другой — подчеркивает дружественные отношения с государствами Ближнего Востока, откуда получает львиную долю используемых в стране энергоносителей, главным образом сырой нефти.

Тем не менее, из соображений безопасности Токио дал указание временно закрыть посольство своей страны в Ираке и рекомендовал всем своим гражданам покинуть территорию этого государства.

При этом всем находящимся в Ираке японцам предложено вернуться в Японию. Центральный телеканал Японии NHK уже показал кадры прилета из Багдада в международный аэропорт Нарита соотечественников. Одновременно японский МИД рекомендовал гражданам своей страны временно не посещать соседние с Ираном государства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проблемой для японского правительства стали и планы направления на Ближний Восток подразделений военно-морских сил и авиации японских «сил самообороны». По существующей информации Япония направляет эсминец с системой «Иджис» и разведывательный самолет P-3C. Кроме того, в планах командировка ряда высокопоставленных японских офицеров в расположение командования 5-го флота США на территории Бахрейна. Как утверждает китайское издание «China Military», целью направления в этот взрывоопасный регион мира японских кораблей и самолетов является сбор разведданных.

«Отправка Морских сил самообороны в ближневосточные воды является важной вехой для действующего (японского) правительства, направленной на преодоление конституционных ограничений. …В будущем, поскольку общество продолжает склоняться вправо, Япония сможет и дальше преодолевать ограничения пацифистской Конституции на коллективную самооборону самыми различными способами», — указывает китайское издание.

Далее следует предположение о том, что именно Ближний Восток станет районом демонстрации возросшего военного потенциала Японии: «Если Япония выберет более агрессивный подход, чтобы снять оковы пацифистской Конституции и расширить сферу зарубежных операций Сил самообороны, то Ближний Восток неизбежно станет одной из наиболее предпочтительных стратегических проверочных площадок для расширения влияния».

В японских СМИ открыто выражают опасение, что направленный в столь напряженный момент на Ближний Восток контингент «сил самообороны» может рассматриваться Ираном и другими антиамериканскими силами региона как пособники США, часть проамериканской военной коалиции в регионе, хотя Япония формально в нее не входит.

И действительно, едва ли разумно направлять японский воинский контингент, тем более в расположение американского командования, в нынешней острой обстановке, когда растет число арабских стран, требующих ухода вооруженных сил США из региона.