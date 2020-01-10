Тампа, США, , 16:24 — REGNUM Выстрели прогремели на базе «Макдилл» ВВС США, сообщает 10 января Military Times.

Подробности ЧП не сообщаются: установлено лишь, что огонь на территории военного объекта открыл неизвестный.

Данных о пострадавших пока нет. Ведётся расследование происшествия.

Напомним, «Макдилл» находится в районе города Тампа (штат Флорида, США).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале декабря стрельбу на базе ВМС США «Пенсакола» во Флориде открыл курсант-лётчик Мухаммед аш-Шамрани из Саудовской Аравии.

Читайте ранее в этом сюжете: Пентагон проверил саудовских курсантов после инцидента во Флориде