Париж, , 16:08 — REGNUM Первый заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуар заявил о предложении мэра о бесплатном общественном транспорте для несовершеннолетних, передает BFM TV.

«Это стоит около 40 млн евро», — отметил заместитель мэра, добавив, что точная стоимость еще не определена.

По его словам, стоимость будет зависит от двух вещей: цена, по которой мэрия купит эту услугу у компании Ile-de-France Mobilités, и, во-вторых, это зависит от того, сколько молодых людей смогут воспользоваться услугой.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Парижа Анн Идальго официально объявит о своей кандидатуре на переизбрание на пост мэра столицы «в ближайшие дни».

Читайте ранее в этом сюжете: Мэр Парижа выдвигает свою кандидатуру на муниципальных выборах