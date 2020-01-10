Обнинск, Калужская область, , 16:08 — REGNUM Церемония открытия нового центра «Мои Документы» состоялась 10 января в Обнинске Калужской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации администрации города.

Новый центр «Мои Документы» предоставляет гражданам, организациям и предпринимателям 184 услуги Фото Александра Ульяненко. Пресс-служба правительства Калужской области.

Новый центр «Мои Документы» предоставляет гражданам, организациям и предпринимателям 184 услуги. Для приема документов открыто семь окон, для выдачи — три окна, три окна находятся в бизнес-офисе. В Обнинске уже функционируют два центра «Мои Документы». За 11 месяцев 2019 года ими оказано около 110 тысяч услуг. В центрах «Мои документы» можно оформить паспорт гражданина РФ и загранпаспорт, получить услуги Фонда социального страхования, Пенсионного фонда, Росреестра, МВД, 30 услуг социального блока, зарегистрироваться на едином портале государственных услуг и получить услуги в электронном виде.

«Теперь гражданам и бизнесу удобно обращаться в центры по месту жительства, фактически в шаговой доступности», — подчеркнул он, поблагодарив всех, кто принимал участие в создании важного для города объекта. «Это делается для граждан, для упрощения взаимодействия, для комфорта, для того, чтобы люди получали услуги с удовольствием. Всем большое спасибо. Желаю удачи и успехов в работе нового центра» — сказал заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Разумовский.

В Калужской области в сети «Мои Документы» работает 37 центров, 67 офисов, одна бизнес-зона и один центр оказания услуг для бизнеса. Общее количество окон — 311. Охват населения региона — 97,47%.

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