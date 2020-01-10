Тбилиси, , 16:01 — REGNUM Все это время правительство Грузии вело с проектом Анаклии шулерскую игру, якобы было его сторонником, но в то же время отпугивало инвесторов, создавало ту данность, которая сегодня уже оформлена. Так оценил протекающие вокруг проекта Анаклии процессы грузинский эксперт Гия Хухашвили в беседе с грузинским изданием «Резонанси» в статье под названием «Кто войдет в новый консорциум Анаклии? Новым инвестором может стать китайская компания».

Со ссылкой на заявления представителей правительства Грузии автор статьи называет и вероятного инвестора — вторую по величине китайскую строительную компанию China Railway International Group.

В беседе с изданием грузинский аналитик заявляет, что Консорциум развития Анаклии вполне может обжаловать действия правительства Грузии, которое расторгло с ним договор о строительстве порта, на международном правовом уровне, но это приведет к приостановке осуществления проекта.

«Когда обвиняешь владельца консорциума в отмывании денег, естественно, этим отпугиваешь инвестора. Правительство в течение всего этого периода играло в своего рода шулерскую игру, якобы было сторонником, но при этом отпугивало инвесторов, создавало и утверждало ту данность, которая сегодня уже оформлена», — передает издание оценку Гии Хухашвили.

Напомним, что о расторжении договора с Консорциумом развития Анаклии 9 января сообщила министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили. Причиной такого решения она назвала многократные отсрочки, предоставленные правительством Консорциуму и невыполнение им обязательств по договору несмотря на эти отсрочки. Она же сообщила, что правительство продолжает поддержку проекта Анаклии и начинает поиски для него нового инвестора.