Тбилиси, , 15:56 — REGNUM Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ достаточно критично и негативно оценивает процесс назначения судей Верховного суда Грузии и усматривает в нем признаки партийного влияния и многочисленные ошибки, которые ставят под сомнение искренность заявленной правительством Грузии цели прозрачного реформирования судебной системы и не укрепляют доверие к этой системе.

Соответствующее заключение по итогам наблюдений за процессом утверждения парламентом Грузии кандидатов на должности судей Верховного суда БДИПЧ/ОБСЕ опубликовало 9 января. Заключение в основном построено на выражении позиции и оценок, которые все это время давали данному процессу политические оппоненты нынешней власти Грузии.

В частности, отмечается, что заключительное пленарное заседание парламента, на котором были утверждены 14 из представленных парламенту 20 кандидатур на вакантные должности судей Верховного суда, проходило на фоне политического кризиса, бойкота со стороны оппозиции и призывов к приостановке процесса.

«Нас попросили провести независимую оценку процесса назначения судей в Грузии в критический период политического развития страны. Мы выявили многочисленные недостатки, по которым я надеюсь в ближайшее время продолжить работу с грузинскими властями. Своими рекомендациями мы стремимся внести свой вклад в совершенствование правовой базы назначения судей, и прежде всего в необходимость принятия любых решений по этой системе в атмосфере коллегиальности и диалога» , — заявила директор БДИПЧ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир.

К наблюдению за процессом утверждения кандидатур судей Верховного суда БДИПЧ приступило в июне 2019 года по просьбе народного защитника Грузии.

Парламент Грузии утвердил кандидатов в судьи Верховного суда на пленарном заседании 12 декабря 2019 года. В том числе, были утверждены кандидатуры уже бывшего генерального прокурора Шалвы Тадумадзе и его заместителя Мамуки Васадзе. Оппозиция и неправительственный сектор выступали против назначения судей, так как, по их мнению, эти лица беспрекословно служили прежнему режиму и будут так же беспрекословно выполнять заказы нынешней власти. Интересно, что против назначения судей выступали и представители «прежнего режима», лидеры «Национального движения» и «Европейской Грузии».