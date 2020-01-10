10 Января
16:07
В Германии назвали возможные темы переговоров Путина и Меркель в Москве
Канцлер ФРГ Ангела Меркельи президент России Владимир Путинв ходе переговоров в Москве могут затронуть тему обострения отношений между Соединенными Штатами и Ираном. Об этом 10 января заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
«Напряженность в отношениях между США и Ираном может стать темой переговоров между канцлером и президентом Путиным в Москве»,— сказал он на брифинге в Берлине.
16:00
Меркель 11 января прибудет в Россию по приглашению Путина
О предстоящем визите Ангелы Меркель в Россию стало известно 6 января. В Россию её пригласил президент Владимир Путин.