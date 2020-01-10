Канцлер ФРГ Ангела Меркельи президент России Владимир Путинв ходе переговоров в Москве могут затронуть тему обострения отношений между Соединенными Штатами и Ираном. Об этом 10 января заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

«Напряженность в отношениях между США и Ираном может стать темой переговоров между канцлером и президентом Путиным в Москве»,— сказал он на брифинге в Берлине.