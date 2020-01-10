Москва, , 16:02 — REGNUM Без рассмотрения вернуло Украине ноту протеста по поводу посещения президентом России Владимиром Путиным в Крыму военных учений Северного и Черноморского флотов России министерство иностранных дел РФ, ввиду отсутствия причин для протеста. Об этом 10 января сообщает пресс-служба российского МИД.

«Эту ноту, как и другие поступающие к нам обращения такого рода, МИД России вернул украинской стороне без рассмотрения ввиду отсутствия оснований для протеста», — говорится в сообщении МИД России.

Также в нём напоминается, что ни президент России, ни другие официальный российские лица, не должны проводить согласования своих поездок в субъекты РФ с иностранными государствами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее резидент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя в Ялте рассказал, что полноценное грузовое движение по Крымскому мосту начнётся 1 июля 2020 года.