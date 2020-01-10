Ялта, Крым, 10 января 2020, 15:54 — REGNUM Крымским чиновникам необходимо сформулировать конкретные предложения по улучшению ситуации в отрасли здравоохранения, поскольку за последние годы на полуострове сложился перекос в сторону платной медицины. Об этом 10 января на совещании в Ялте, посвящённом социально-экономическому развитию российского полуострова, сообщил президент России Владимир Путин.
Он поручил местным чиновникам отдельно сформулировать конкретные предложения по улучшению ситуации.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России заявил, что медицинская отрасль Крыма находится в плачевном состоянии: не хватает специалистов, здания и оборудование больниц изношены. Не все вопросы решены и с лицензированием медучреждений.
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