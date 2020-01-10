Ялта, Крым, , 15:54 — REGNUM Крымским чиновникам необходимо сформулировать конкретные предложения по улучшению ситуации в отрасли здравоохранения, поскольку за последние годы на полуострове сложился перекос в сторону платной медицины. Об этом 10 января на совещании в Ялте, посвящённом социально-экономическому развитию российского полуострова, сообщил президент России Владимир Путин.

«Сложился перекос в сторону платной медицины… Каждому жителю Крыма и Севастополя надо гарантировать медобслуживание по тем стандартам, которые приняты в стране», — отметил президент.

Он поручил местным чиновникам отдельно сформулировать конкретные предложения по улучшению ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России заявил, что медицинская отрасль Крыма находится в плачевном состоянии: не хватает специалистов, здания и оборудование больниц изношены. Не все вопросы решены и с лицензированием медучреждений.

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