Бишкек, , 15:50 — REGNUM Пограничная служба Киргизии опровергла версию Пограничных войск Таджикистана о причинах конфликта на границе. Об этом сообщили 10 января в пресс-службе ведомства.

В пограничном ведомстве Киргизии заявили, что комментарий таджикистанских коллег полностью искажает реальное положение дел на границе. В частности киргизская сторона обвинила Таджикистан в нежелании применять меры в отношении граждан, устраивающих провокации.

Кроме того, в погранслужбе Киргизии отрицают обвинения в разжигании конфликта, связанного с ранением гражданки Таджикистана 29 декабря 2019 года. Киргизская сторона также отрицает обстрел автомобиля сотрудника правоохранительных органов Таджикистана.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 9 на 10 января на киргизско-таджикистанском участке границе произошел конфликт. По данным киргизской стороны, граждане Таджикистана закидали камнями два автомобиля и совершили выстрелы из огнестрельного оружия. По данным таджикистанской стороны, граждане Киргизии выстрелили в автомобиль сотрудника ОВД-2 города Исфары.

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