Тбилиси, 10 января 2020, 15:47 — REGNUM Россия ситуацию в Абхазии не контролирует и лишь пытается контролировать и защищать там собственные интересы, поэтому Грузия использует все возможности для подключения к протекающим в Абхазии процессам мирового сообщества. Об этом заявил журналистам председатель комитета парламента Грузии по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили.
По его словам, правительство Грузии внимательно следит за развитием событий в Сухуме и надеется, что дальнейшей эскалации не произойдет.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 января оппозиция собрала своих сторонников возле администрации президента Абхазии Рауля Хаджимбы в Сухуме.
Собравшаяся толпа взяла под контроль администрацию, а главе республики пришлось срочно покинуть здание. Вскоре большинство в парламенте поддержало отставку президента, но он отказался уходить со своего поста