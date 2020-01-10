Тбилиси, , 15:47 — REGNUM Россия ситуацию в Абхазии не контролирует и лишь пытается контролировать и защищать там собственные интересы, поэтому Грузия использует все возможности для подключения к протекающим в Абхазии процессам мирового сообщества. Об этом заявил журналистам председатель комитета парламента Грузии по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили.

По его словам, правительство Грузии внимательно следит за развитием событий в Сухуме и надеется, что дальнейшей эскалации не произойдет.

«Для нас очень важно, чтобы не произошла дальнейшая эскалация напряженности, но анализ дает основания полагать, что Россия там ситуацию не контролирует… Ясно, что мы имеем дело с оккупацией, тяжелой и бесконтрольной ситуацией. Исходя из интересов нашей страны мы желаем, чтобы ситуация в Абхазии была мирной. В случае необходимости мы используем все рычаги для подключения мирового сообщества к урегулированию там ситуации», — заявил журналистам Ираклий Сесиашвили.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января оппозиция собрала своих сторонников возле администрации президента Абхазии Рауля Хаджимбы в Сухуме.

Собравшаяся толпа взяла под контроль администрацию, а главе республики пришлось срочно покинуть здание. Вскоре большинство в парламенте поддержало отставку президента, но он отказался уходить со своего поста