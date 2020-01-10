Бишкек, , 15:43 — REGNUM «Комментарий пресс-центра пограничных войск Таджикистана о якобы провокационных действиях со стороны граждан Киргизии, обстрелявших из оружия личную автомашину сотрудника отдела внутренних дел города Исфары, полностью искажает реальное положение дел на киргизско-таджикской границе», — говорится в заявлении пресс-службы пограничного ведомства Киргизии по поводу вооруженного конфликта, произошедшего на границе двух стран сегодня, 10 января.

В пограничной службе Киргизии подчеркивают, что инцидент на киргизско-таджикском участке границы спровоцировали граждане Таджикистана, которые закидали камнями два автомобиля и дом, принадлежащие гражданам Киргизии, после чего в течение трех часов периодически обстреливали приграничную территорию Киргизии.

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«В связи с этим киргизская сторона была вынуждена эвакуировать женщин и детей с территории, попавшей под обстрел. Отметим, что стрельба производилась только с территории Таджикистана. Граждане Киргизии оружие не применяли».

Также в пограничном ведомстве Киргизии выражают недовольство в связи с тем, что власти Таджикистана не предпринимают никаких мер в отношении таджикских граждан, которые наносят материальный ущерб киргизским гражданам и провоцируют обострение обстановки на границе.

«В СМИ и соцсетях представители официальных органов, а именно администрация города Исфары, своими комментариями разжигают распри и вражду между гражданами двух стран, при этом огульно обвиняя в инцидентах военнослужащих пограничной службы Киргизии».

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