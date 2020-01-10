Бишкек, 10 января 2020, 15:43 — REGNUM «Комментарий пресс-центра пограничных войск Таджикистана о якобы провокационных действиях со стороны граждан Киргизии, обстрелявших из оружия личную автомашину сотрудника отдела внутренних дел города Исфары, полностью искажает реальное положение дел на киргизско-таджикской границе», — говорится в заявлении пресс-службы пограничного ведомства Киргизии по поводу вооруженного конфликта, произошедшего на границе двух стран сегодня, 10 января.
В пограничной службе Киргизии подчеркивают, что инцидент на киргизско-таджикском участке границы спровоцировали граждане Таджикистана, которые закидали камнями два автомобиля и дом, принадлежащие гражданам Киргизии, после чего в течение трех часов периодически обстреливали приграничную территорию Киргизии.
Читайте также: На киргизско-таджикской границе обстреляли автомобиль сотрудника милиции
Также в пограничном ведомстве Киргизии выражают недовольство в связи с тем, что власти Таджикистана не предпринимают никаких мер в отношении таджикских граждан, которые наносят материальный ущерб киргизским гражданам и провоцируют обострение обстановки на границе.
Читайте также: В МИД Киргизии вызван посол Таджикистана из-за конфликта на границе