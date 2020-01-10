Сухум, , 15:47 — REGNUM Встретить 10 января заместителя секретаря Совета безопасности РФ Рашида Нургалиева готовятся в силовых структурах Абхазии. Об этом сообщает Sputnik Абхазия, ссылаясь на неназванный источник в абхазском МВД.

«По данным представителей МВД Абхазии, два экипажа сопровождения направлены на российско-абхазскую границу», — сообщают журналисты.

Предполагаемые цели визита Нургалиева не называются.

Как передавало ИА REGNUM, с 9 января в Сухуме продолжаются массовые волнения возле комплекса правительственных зданий. Протестующие захватили администрацию президента Абхазии Рауля Хаджимбы, а большинство депутатов парламента республики поддержала идею отставки абхазского лидера. 10 января в центре столицы начали собираться сторонники оппозиции и действующей власти. Правоохранительные органы готовятся пресекать столкновения между сторонами.

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