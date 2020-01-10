Москва, , 15:38 — REGNUM Резолюция Палаты представителей Конгресса США об ограничении полномочий президента Дональда Трампа на ведение боевых действий с Ираном «носит политический характер и является продолжением внутренней борьбы элит на предвыборном этапе». Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 января, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

При этом парламентарий отметил рост в американском обществе возмущения агрессивными действиями руководства США против Ирана, которые способны вызвать ответную реакцию со стороны Тегерана.

«Готовность Дональда Трампа поддержать идею его бывшего советника в лице ястреба-Болтона об отмене закона, ограничивающего его право вести войну — весьма негативный сигнал. Своей провокационной и безответственной внешней политикой Белый Дом подвергает опасности всю систему коллективной безопасности и собственных граждан. Об этом должен думать глава Овального кабинета, даже в период борьбы за второй президентский срок. В неуклюжей попытке продемонстрировать электорату свою непримиримость в отношении терроризма господин Трамп рискует спровоцировать его новую волну», — рассуждает парламентарий.

Агрессивные и противозаконные действия Вашингтона в отношении Ирана грозят перерастанием в военный конфликт, чего нельзя допустить.

«Фактически Вашингтон шантажирует руководство Ирана, исчерпав методы экономического давления», — полагает Железняк.