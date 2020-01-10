Куала-Лумпур, , 15:36 — REGNUM Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад занял пост министра образования страны после отставки последнего, сообщает Antara.

Издание отмечает, что в связи с вакантной должностью министра образования на заседании кабинета министров Малайзии было принято решение, что этот пост временно займет премьер-министр.

Известно, что политика министра образования Мазли Малика требовала, чтобы китайские и индийские специальные школы включили в свои учебные программы уроки джави, диалекта малайского языка. Против этой политики выступили учителя общеобразовательных школ.

Напомним, ранее министр образования Малайзии Мазли Малик подал в отставку спустя 20 месяцев после вступления в должность.