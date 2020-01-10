Хартум, , 15:43 — REGNUM Суверенный совет Судана запретил деятельность двух газет и двух телеканалов, которые якобы получали финансирование от свергнутого президента страны Омара аль-Башира. Об этом передает информационное агентство AFP.

Газеты «Аль-Судани» и «Аль-Рэй Аль-Ам», а также телеканалы «Ашрук» и «Тиба» были запрещены специальным комитетом, которому поручено демонтировать учреждения и структуры, так или иначе связанные с Баширом.

«Эти учреждения финансировались государством, и мы хотим вернуть деньги суданскому народу», — заявил Мохамеда аль-Фекки, член переходного правящего совета Судана.

Главный редактор «Аль-Судани» Диаа аль-Дин Белал, однако, отрицал получение средств от правительства Башира.

«Мы работаем в частной компании, и мы не получали никаких средств от партии или государственных органов», — сказал Белал в интервью агентству.

К вечеру вторника, 7 января, два телеканала полностью прекратили вещание, сообщает AFP.

Напомним, что Башир был свергнут военными в апреле прошлого года после массовых протестов против его правления. В настоящее время страной управляет гражданское большинство, сформированное после соглашения о разделе власти, подписанного в августе лидерами протеста и генералами, захватившими власть после свержения Башира.