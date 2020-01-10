Берлин, , 15:35 — REGNUM Инициатива о перемирии в Ливии, с которой выступили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, является шагом в правильном направлении. Об этом в ходе сегодняшнего брифинга заявил представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.

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«В целом мы приветствуем перемирие, без конкретных дат, но немедленное и длительное перемирие, — подчеркнул представитель германского внешнеполитического ведомства. — Любое влияние на стороны конфликта в таком ключе следует оценивать позитивно».

Дипломат также добавил, что решающим в этом вопросе будет готовность всех сторон «отложить в сторону оружие».

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 января президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в совместном заявлении согласились с тем, что добиться стабильности в Ливии можно только после инклюзивного диалога между всеми сторонами конфликта, который должен вестись под эгидой ООН на основе соглашения, достигнутого в 2015 году. Лидеры двух стран призвали все стороны ливийского конфликта прекратить боевые действия в ночь на 12 января. Эту инициативу приветствовал фельдмаршал Ливийской национальной армии Халифа Хафтар.

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