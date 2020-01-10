Сухум, , 15:33 — REGNUM Представители кассационной коллегии по административным делам и по делам об административных правонарушениях ВС Абхазии начали повторное рассмотрение жалобы оппозиционного кандидата в президенты Алхаса Квицинии. Об этом сообщает РИА Новости.

Квициния подал жалобу на Верховный суд страны, который отказался признать нелегитимными итоги второго тура президентских выборов.

Под стенами суда уже собрались около ста сторонников оппозиционера. Обстановка на улице спокойная, сообщает корреспондент «Sputnik Абхазия».