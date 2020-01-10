Киев, , 15:32 — REGNUM Украинский «Нафтогаз» подаст в суд обновлённые иски против России, касающиеся имущества компании, которые было утрачено в связи с воссоединением Крыма с Россией, заявил исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко 10 января в интервью изданию Liga.net.

«Там большая сумма требований — $5 млрд без учёта процентов. Но с процентами это уже больше $7 млрд», — рассказал он.

Витренко ожидает, что судебное заседание может пройти в Гааге в конце 2020 или 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что Украина не намерена отзывать иски против России, находящиеся в международных судах.

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Отметим, что обнуление взаимных претензий между «Нафтогазом» и Газпромом было одним из условий решения «газового» вопроса между Россией и Украиной.

Напомним, что Крым вошёл в состав России в 2014 году после проведения референдума. Поводом для волеизъявления населения Крыма стал государственный переворот в Киеве, уничтоживший законную власть на Украине.