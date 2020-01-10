Киев, , 15:27 — REGNUM Украинский политик, экс-генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о «страусиной позиции» Киева, поскольку авиакатастрофа в Тегеране до сих пор, по состоянию на вторую половину дня 10 января, расследуется силовиками по статье о нарушении правил безопасности авиадвижения.

Свою позицию Луценко изложил через социальные сети.

По его словам, в Киеве должны были официально зарегистрировать производство о теракте, поручить проведение следствия Службе безопасности Украины, после чего официально обратиться к США, Канаде, Великобритании, Германии, другим заинтересованным странами и Ирану для создания совместной следственной группы.

«После официальных заявлений США, Канады и Великобритании это надо делать немедленно… Такие действия никоим образом не препятствовают работе комиссии на месте катастрофы», — считает Луценко.

Политик добавил, что именно такой алгоритм действий является «единственно правильным».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Вадим Пристайко встретились с представителями США и получили важные данные по авиакатастрофе.

В своем заявлении сегодня утром Зеленский не исключил версию о ракете, сбившей украинский самолет, но при этом попросил западных партнеров предъявить Киеву конкретные доказательства такого сценария событий.