Кант, Киргизия, , 15:24 — REGNUM Российская военная база «Кант» в Киргизии будет перевооружена на новейшие модернизированные штурмовики Су-25СМ3. Боевые возможности данной машины увеличены в полтора-два раза. Неофициально эта модификация самолёта получила название «Суперграч». Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на свои источники в министерстве обороны РФ.

В 2020 году на модернизацию партии Су-25 до варианта Су-25СМ3 выделено 899 миллионов рублей. В 2021 году будет потрачено ещё 1,875 миллиарда рублей.

Модернизированный вариант Су-25 оснащён улучшенным прицельно навигационным комплексом. Прицел СНП-24−25 «Гефест» даёт возможность применять неуправляемые бомбы с точностью, которая сопоставима с управляемыми боеприпасами.

Обзорно-прицельная система СОЛТ-25 расширила номенклатуру носимого Су-25СМ3 управляемого вооружения, а также позволила штурмовику уверенно выполнять боевые задачи как днём, так и ночью. У самолёта теперь есть тепловизоры для пилотирования и для атаки. Кроме того, он оснащён новым более совершенным лазерным дальномером-целеуказателем с автосопровождением цели.

Усилена защита Су-25СМ3 от современных ПЗРК. Это важно, так как штурмовику приходится летать на низких высотах. Его теперь защищает комплекс радиоэлектронной борьбы «Витебск-25».

С помощью нового комплекса средств связи КСС-25 штурмовик Су-25СМ3 интегрирован в автоматизированные системы боевого управления, что даёт ему возможность получать и отправлять большие объемы информации в режиме реальном времени.