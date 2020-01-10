Ялта, Крым, , 15:16 — REGNUM Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя раскритиковал крымских чиновников за недостаточное внимание к вопросам водоснабжения.

«Еще нужно поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, над решением экологических вопросов, которыми здесь, похоже, вообще никто никогда не занимался», — сказал президент, обращаясь к участникам совещания.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 10 января, Путин в Ялте подводит итоги социально-экономического развития Крыма и Севастополя. На совещании глава государства также обсудит дальнейшие планы экономического развития полуострова.

В частности, предполагается, что будут затронуты темы исполнения мероприятий ФЦП и выполнения целей национальных проектов.