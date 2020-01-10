Киев, , 15:15 — REGNUM Украинские эксперты скептически оценили информацию о том, что США уже передали президенту Зеленскому важные данные по авиакатастрофе, в которую попал украинский самолет 8 января.

«Учитывая поведение президента Зеленского в нынешней ситуации, правительства США, Канады и Великобритании могут и не доверить ему чувствительную информацию из разведывательных источников», — заявил политолог Владимир Горбач.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня глава МИД Украины Вадим Пристайко и президент Владимир Зеленский встретились с представителями США, в частности с руководительницей посольства на Украине Кристиной Квин. В ходе встречи власти Украины получили важные данные, которые теперь будут обработаны украинскими специалистами.

Ранее украинские эксперты заявляли, что официальная передача информации такого характера — это «сложный дипломатический протокол», выполнение которого займет неделю или полторы недели времени.