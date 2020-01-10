Вена, , 15:15 — REGNUM США стали более непредсказуемым партнёром для Австрии. Об этом заявил австрийский канцлер Себастьян Курц 10 января, выступая с посланием нового правительства нижней палате парламента — Национальному совету.

По словам Курца, в настоящее время в мире меняется соотношение сил. США продолжают выступать на международной арене как сильнейшее в экономике и военной сфере государство, но теперь они — более непредсказуемый партнёр.

Китай сохраняет амбиции в экономике и военной сфере, но опирается на иную основу ценностей и государственную систему. Что касается России, напряженность её отношений с Европой скорее усугубилась в последнее время, добавил политик.

Евросоюз Курц назвал «невероятно успешным проектом», который вместе с тем не полностью дееспособен в текущих условиях в международных вопросах.

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