Сухум, , 15:16 — REGNUM Группа людей 10 января в количестве около 100 человек собралась возле здания Верховного суда Абхазии перед началом слушания по делу о признании действительными выборы президента. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Абхазия.

Начало судебного заседания ранее было назначено на 15:00 по местному времени (совпадает с мск). По данным корреспондента, обстановка на улице спокойная, но ранее произошла перепалка в здании суда между сторонниками и противниками действующей власти. Участников конфликта вывели наружу.

Отмечается, что зал был заполнен до начала слушания.

Как передавало ИА REGNUM, 10 января Верховный суд Абхазии рассмотрит иск проигравшего в 2019 году президентские выборы Алхаса Квицинии. Он уверен, что из-за небольшого разрыва между количеством голосов с победившим на выборах Раулем Хаджимбой голосование необходимо признать недействительным.

Также на 15:00 объявлено начало митинга сторонников президента Абхазии.