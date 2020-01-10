Триполи, , 15:06 — REGNUM Запрет на заход всех судов в два ливийских порта ввела Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Об этом 10 января сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на заявление командования ЛНА.

«Главным командованием (ЛНА) дано распоряжение Управлению портов и морского транспорта распространить на международном уровне уведомление о том, что судам запрещено заходить в порты Мисураты и Эль-Хумса», — приводит сообщение командования ЛНА телеканал.

При этом известно, что один город расположен в 200 км, а второй — в 100 км восточнее Триполи и оба они контролируются силами, которые лояльны Правительству национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа.

Также ЛНА не указывает, какие действия будут предприняты в отношении нарушителей запрета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министр внутренних дел правительства национального согласия Ливии Фатхи Башага 13 января совершит второй подряд визит в Рим.