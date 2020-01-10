Москва, , 15:00 — REGNUM Соединённые Штаты Америки пытаются развернуть в Индо-Тихоокеанском регионе военную инфраструктуру, которая могла бы им обеспечить нанесение обезоруживающего удара по Китаю. Так эксперт Института информационных войн Владимир Васильев прокомментировал недавнее заявление министра Сухопутных войск США Райана Маккарти (Ryan McCarthy).

Маккарти сообщил о предстоящем развёртывании в Тихом океане специализированной оперативной группы, способной проводить информационные, электронные, кибернетические и ракетные операции против Китая. Это подразделение также будет оснащено высокоточным оружием дальнего радиуса действия, таким как гиперзвуковые ракеты, для поражения наземных и морских целей для того, чтобы расчистить путь для кораблей ВМС США в случае конфликта.

Предполагается, что данная оперативная группа будет базироваться на островах к востоку от Тайваня и Филиппин.

Владимир Васильев отметил, что США сейчас оказывают сильное давление на Южную Корею и Японию с целью размещения на их территории ракет меньшей и средней дальности.

«Райан Маккарти ещё на Рейгановском национальном форуме 7 декабря 2019 года достаточно однозначно высказался за развёртывание этих ракет в Индо-Тихоокеанском регионе. Кроме того, министр Сухопутных войск США заявил, что ожидает в 2023 году поступления в войска гиперзвуковых ракетных комплексов наземного базирования с дальностью поражения более 1000 километров», — добавил эксперт.