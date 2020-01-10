Ташкент, , 14:54 — REGNUM Военный суд Узбекистана приговорил бывшего дипломата Кадыра Юсупова к пяти годам и шести месяцам лишения свободы за измену государству, сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.

Суд признал бывшего дипломата виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 157 УК Узбекистана «Измена государству». Заседание суда проходило в закрытом режиме, подробности дела не раскрываются.

При вынесении приговора суд учел смягчающие и отягчающие обстоятельства, в том числе общественную опасность деяние и семейное положение подозреваемого.

Напомним, уголовное дело против Кадра Юсупова было возбуждено 1 декабря 2018 года Службой государственной безопасности Узбекистана. С 2002 по 2003 год дипломат возглавлял пресс-службу МИД республики.

В разные годы Юсупов работал представителем Узбекистана в ООН, ОБСЕ, а также занимал должности в посольствах Великобритании, и стран Ближнего Востока.