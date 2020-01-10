Москва, , 14:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп в принципе лично ничего не имеет против России, но как человек, добивающийся экономического благополучия США, просто вынужден действовать против РФ, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 10 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова Трампа, назвавшего США страной, которая защищает «Европу от России».

«Заявление Трампа находится в русле всей предыдущей пропаганды НАТО. НАТО изначально позиционировалась как организация, предназначенная для защиты от России. Правда, тогда Россия называлась Советский Союз. А сейчас НАТО позиционируется как защита от самого крупного осколка России, а именно от Российской Федерации. Смысл НАТО сформулирован ещё на заре существования этой структуры. Тогда было сказано примерно следующее: смысл НАТО — держать Америку в Европе, Россию — вне Европы, а Германию — под Европой. И с тех пор ничего всерьёз не поменялось, — сказал Вассерман. — Трамп дополнил эту риторику собственными заявлениями на тему того, что за крышу надо платить. Он постоянно подчеркивает, что члены НАТО тратят на оборонные нужды меньше одного процента своего ВВП. Причём заметная доля этих затрат идёт на содержание американских баз в Европе».

Иными словами, как пояснил Вассерман, за словами Трампа скрываются исключительно экономические причины — президент США в принципе лично ничего не имеет против России, но как человек, добивающийся экономического благополучия США, он «просто вынужден действовать против нас».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее выступая на митинге в Огайо, Трамп заявил, что США защищают «Европу от России».