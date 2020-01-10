Москва, , 14:53 — REGNUM От Великобритании в ее нынешнем виде можно ожидать любых антироссийских действий, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

Таким образом он прокомментировал информацию СМИ о том, что британские власти намерены ввести собственный, независимый от ЕС санкционный режим в отношении иностранцев, в том числе граждан РФ, якобы причастных к нарушениям прав человека.

«Страна открыто берёт на себя роль антироссийского форпоста в Европе. В каком-то смысле удар будет не столько по России или по её финансовой системе, сколько по отдельным персонажам», — цитирует его RT.

Он добавил, что Лондон «роль форпоста» будет играть ещё какое-то время, в то время как Россия санкционные меры не ощутит, «но это будет некая демонстрация».

Напомним, ранее Financial Times со ссылкой на источник в британском правительстве сообщило, что власти Великобритании намерены запустить собственный санкционный режим, который будет действовать после выхода Соединенного Королевства из Евросоюза (Brexit).

Сообщалось, что санкции могут быть введены в отношении граждан РФ, Ливии, КНДР и Саудовской Аравии в связи с предполагаемыми нарушениями прав человека.

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