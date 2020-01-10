Оренбург, , 14:49 — REGNUM И.о. главы Оренбурга Владимир Ильиных уволил директора МКУ «БиОз». Причиной стало недовольство работой по уборке снега в южной части муниципалитета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Сегодня, 10 января, руководители муниципальных казенных учреждений отчитались и.о. главы Оренбурга о проделанной работе по уборке снега с начала года. С 1 по 8 января с городских улиц вывезено более 28 тысяч кубометров снега. В мероприятиях по ликвидации последствий снегопадов ежесуточно задействовали в среднем 76 единиц техники и 68 человек. На борьбу с гололедом ушло более 1 тыс. тонны песко-соляной смеси.

«Владимир Ильиных остался недоволен проделанной работой. Особенно удручающая ситуация сложилась в Южном округе — автомобильные дороги расчищены в недостаточной мере, снежные завалы вдоль дорог, тротуары покрыты льдом и снегом», — сказали в пресс-службе мэрии.

По итогам рабочей встречи и.о. главы Оренбурга принял решение об увольнении директора МКУ «БиОз».

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