Вашингтон, , 17:20 — REGNUM Представители американского Исследовательского центра Пью (Pew Research Center) узнали мнение жителей разных стран о внешней политике президента США Дональда Трампа, сообщает KBS.

Согласно результатам опроса, проведенного среди 36 923 граждан 33 стран мира (в опросе не участвовали граждане США и Китая) в период с 18 мая по 2 октября 2018 года, 41% респондентов положительно оценивают политику Трампа в переговорах с главой КНДР Ким Чен Ыном. Противоположного мнения придерживаются 36% опрошенных.

Известно, что положительную оценку дали 80% граждан Японии, 78% граждан Южной Кореи, 71% граждан Израиля, 66% граждан Великобритании, 64% граждан Нидерландов и 62% граждан Австралии.

Тем не менее 68% респондентов негативно относятся к политике торговых барьеров США, которую продвигает Трамп. Положительный ответ дали лишь 18% опрошенных.

Также наибольший негативный отклик получили и другие действия главы Белого дома, а именно выход США из Парижского соглашения по климату (66%), строительство американо-мексиканской стены (60%), новая иммиграционная политика (55%), выход из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (52%).