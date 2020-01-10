Минск, , 14:42 — REGNUM Главный вопрос российско-белорусских отношений — не цена на нефть или газ, а искренность желания быть союзником и частью одного целого, вместо того, чтобы просто «интегрироваться», отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 10 января, комментируя высказывания белорусского лидера.

9 января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договоренности о поставках нефти из России не достигнуты потому, что российская сторона «предлагает покупать нефть по цене выше мировой». Белоруссия не согласна на такие условия, власти страны намерены искать нефть «в другом месте» и уже нашли необходимые в январе 2020 года объемы, отметил Лукашенко.

« Думаю, нет такого радеющего за свой политический и профессиональный авторитет человека в мире, который бы вслед за Александром Лукашенко заявил, что покупать российскую нефть даже по ценам, предлагаемым Минску в этом году, невыгодно. Да, эти цены несколько выше цен прошлого года. Но в прошлом году Россия поставляла нефть в Белоруссию по цене, составлявшей примерно 82 процента от мировых цен. Если Белоруссия обратится к каким-то иным источникам по ст авок, то цена тонны нефти для её бюджета вырастет сразу примерно на 20 процентов.

Этого можно избежать. За то, насколько именно избежать, президент Белоруссии и торгуется. Но к делу укрепления российско-белорусского союза этот торг отношения не имеет. А вот к «интеграции», наверное, имеет: на то она и «интеграция», чтобы в ней на западный манер всё было по принципу «ты — мне, я — тебе».