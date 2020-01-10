Анкара, , 14:48 — REGNUM Министр обороны Турции Хулуси Акар провел переговоры со специальным посланником США по Сирии Джеймсом Джеффри, об этом 10 января сообщает Anadolu Ajansi.

Встреча прошла в столице государства, городе Анкара. По данным журналистов, стороны обсудили вопросы безопасности, особенное внимание было уделено ситуации в Сирии.

Напомним, гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года, когда акции протеста переросли в военное сопротивление правительству. В конфликт сразу же вмешались террористические группировки, сломить сопротивление которых удалось лишь благодаря помощи со стороны ВКС России и военным Ирана. Тем не менее, конфликт по-прежнему не исчерпан.

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