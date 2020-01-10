Лондон, , 14:41 — REGNUM Герцогиня Сассексская Меган Маркл — супруга британского принца Гарри —вернулась в Канаду, чтобы быть со своим ребёнком. Эту информацию подтвердил официальный представитель четы, сообщает 10 января британская газета Metro.

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Известно, что Маркл вместе с семьей проводила рождественские каникулы в Ванкувере. По данным издания, супруги оставили своего первенца — восьмимесячного Арчи — в Канаде перед тем, как ненадолго вернуться в Великобританию и объявить о решении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи.

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Как сообщало ИА REGNUM, о решении сложить полномочия старших членов британской королевской семьи принц Гарри и его супруга объявили 9 января через Instagram. Супруги намерены работать, обеспечив себе финансовую независимость, и продолжать поддерживать королеву Елизавету II.

В прессе Соединённого Королевства резко осудили намерение герцога и герцогини Сассекских сложить королевские полномочия встретило резкое осуждение, обвинив их в неуважении к королеве Елизавете II.