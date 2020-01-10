Киев, , 14:40 — REGNUM Президент Зеленский правильно делает, что пока молчит о версии, что украинский самолет 8 января был сбит иранской ракетой, заявил 10 января украинский политолог Юрий Романенко.

Эксперт считает, что главе Украины в нынешней ситуации лучше получить максимальный объем информации из Ирана, чтобы правильно сложить картинку, чем идти в чьём-то фарватере.

«Особенно когда в этом фарватере полно чужих интересов. История последних 20 лет научила, что врать умеют все, когда нужно», — подчеркнул Романенко.

По его словам, Зеленскому не нужно спешить и важно понять, с чем Украина имеет дело.

«Это несчастный случай из-за разгильдяйства иранцев, катастрофа по техническим причинам (всё менее убедительной становится эта версия) или злой умысел, где украинский самолёт разыграли в рамках большой игры на карте Ближнего Востока. А для этого нужны факты, факты, факты», — резюмировал эксперт.

ИА REGNUM отмечает, что, в свою очередь, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что посольство США в Киеве уже передало Зеленскому доказательные данные по авиакатастрофе в Иране. Для получения информации, по словам министра, президент провел встречу с временно поверенной США на Украине Кристиной Квин. Пристайко заявил, что полученные важные данные теперь будут обработаны украинскими специалистами.