Джакарта, , 14:39 — REGNUM Глава информационного центра вооруженных сил Индонезии Сисриади заявил, что патрульные корабли не будут выведены из моря вблизи острова Натуна до тех пор, пока не нормализуется ситуация, сообщает Kompas.

В центре объяснили, что иностранным судам фактически разрешается проходить через исключительную экономическую зону (ИЭЗ) Индонезии, если они не осуществляют незаконную деятельность и не нарушают международные правила. В настоящее время в регионе Натуна больше нет нелегальных рыболовных судов.

Хотя было подтверждено, что море вблизи острова Натуны очищено от китайских рыболовных судов. Вооруженные силы страны продолжают выполнять рутинные операции, особенно в северной части акватории у острова Натуны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо обратился к властям Японии с просьбой увеличить инвестиции в рыболовство и энергетику острова Натуна, использование акватории которого вызывает противоречия.

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