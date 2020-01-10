Киев, , 14:41 — REGNUM Представители США передали президенту Украины Владимиру Зеленскому важные сведения, касающиеся катастрофы украинского самолёта в Иране. Об этом сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко 10 января на своей странице в социальной сети Twitter.

По его словам, он и Зеленский получили информацию во время встречи с руководителем посольства США на Украине Кристиной Квин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский анонсировал разговор с госсекретарём США Майком Помпео. Он должен состояться в 14.00 мск.

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