Багдад, , 14:41 — REGNUM Представители США должны прибыть в Ирак, чтобы выработать механизм вывода американского военного контингента из страны. Такое требование предъявил исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди госсекретарю США Майклу Помпео, передаёт 10 января Национальное иракское информационное агентство (NINA).

О требовании иракской стороны Махди рассказал Помпео во время телефонного разговора. Он подчеркнул также, что США продолжают перебрасывать свои силы в Ирак и запускать над территорией страны беспилотники, не имея на то разрешения местных властей.

Глава иракского правительства заверил при этом, что Багдад стремится к сохранению добрых отношений «с друзьями и соседями».

Как сообщало ИА REGNUM, к резкому обострению обстановки на Ближнем Востоке привело убийство в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани. Он погиб в результате американского ракетного удара. Парламент Ирака 5 января принял резолюцию с требованием к другим странам полностью вывести свои войска.