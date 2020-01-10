Сухум, , 14:36 — REGNUM Митинг в поддержку президента Абхазии Рауля Хаджимбы пройдет 10 января в Сухуме. Об этом объявил первый вице-премьер Абхазии Даур Аршба, выйдя к сторонниками главы республики, собравшимися у здания правительства, сообщает корреспондент РИА Новости.

«Вы знаете, что ему предложили уйти в отставку, вы знаете, что он ответил. Мы должны собраться в 15.00 (совпадает с мск, прим. — ИА REGNUM), чтобы его поддержать», — заявил Аршба.

Как передавало ИА REGNUM, ранее большинство членов парламента Абхазии проголосовало за то, чтобы призвать президента республики уйти в отставку. Поводом для того, чтобы подвергнуть сомнению его победу на выборах в 2019 году стал небольшой отрыв в количестве голосов с проигравшим выборы Алхасом Квицинией.

Стоит отметить, что также в 15:00 запланирован пересмотр решения Верховного суда Абхазии об отказе в признании недействительными прошлогодние президентские выборы.

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