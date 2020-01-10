Банги, , 14:23 — REGNUM Бывший президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Мишель Джотодия вернулся на родину после шестилетнего добровольного изгнания, сообщает 10 января France Press.

Отмечается, что бывшего главу государства встречала в аэропорту Банги правительственная делегация во главе с министром внутренних дел Анри Ванзе-Лингисарой. Джотодия прибыл в страну рейсом из Касабланки (Марокко).

Как сообщало ИА REGNUM, Джотодия возглавил страну в марте 2013 года после свержения предыдущего президента Франсуа Бозизе. Спустя 10 месяцев он отказался от должности в связи с тяжелым политическим и экономическим кризисом, сбежав в Бенин.

Напомним, в декабре 2019 года в Центрально-Африканскую Республику спустя шесть лет вернулся бывший глава государства Франсуа Бозизе, что вызвало общественные обсуждения о мотивах его возвращения. Наблюдатели предположили, что он может готовиться к участию в выборах президента в 2020 году.