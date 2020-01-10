Ростов-на-Дону, , 14:19 — REGNUM В Ростове-на-Дону представили нового руководителя межрегионального управления Росфинмониторинга по Южному федеральному округу (ЮФО). Структуру возглавил Герман Шатский. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

До назначения Шатский в течение пяти лет руководил подразделением Росфинмониторинга по Республике Крым и Севастополю. В настоящее время должность вакантна.

ИА REGNUM отмечает, что информации о новом управленце немного. По некоторым данным, Шатский в 2010 году был назначен на пост руководителя межрегионального управления Рособоронзаказа по Приволжскому федеральному округу.