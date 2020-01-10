Багдад, , 14:13 — REGNUM Влиятельный шиитский лидер Ирака аятолла Али аль-Систани осудил действия военных Ирана и США, нарушающие суверенитет страны. Об этом 10 января сообщает Al Arabia.

Заявление было сделано в священном городе Кербала, во время пятничной молитвы.

Аль-Систани подчеркнул, что судьбу Ирака должны решать лишь его граждане.

Напомним, 3 января в аэропорту Багдада ВВС США убили иранского генерала Касема Сулеймани, что стало причиной ответных действий со стороны Тегерана, произошедших 8 января — тогда был нанесен ракетный удар по американским базам в Ираке.

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